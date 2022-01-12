Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил об убийстве 240 беженцев

Польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию в середине декабря, заявил, что его сослуживцы убили более 240 беженцев с Ближнего Востока, пытавшихся попасть в Евросоюз. Об этом 12 января сообщил белорусский Следственный комитет (СК).

Чечко рассказал следователям, что с 8 июня 2021 года «принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка», а также был свидетелем таких преступлений.

«Среди убитых были беженцы, следовавшие через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров, оказывавших помощь иностранцам. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек», — утверждает СК.

Чечко сообщил, что тела убитых польские силовики закапывали в специально вырытых ямах в лесу.

Белоруссия намерена проинформировать о произошедшем «международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана», а также дать «принципиальную правовую оценку всем преступным действиям польских силовиков».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши разразился после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегалов в Евросоюз. Запад обвиняет его в намеренной провокации и использовании беженцев в своих интересах.