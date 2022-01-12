ФСБ завела дело на пятерых жителей Крыма о насильственном захвате власти

Следователи ФСБ возбудили новое уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти, в котором подозреваются пятеро жителей Крыма — сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным спецслужб, фигуранты дела создали региональную ячейку и вели противоправную деятельность. В частности, на конспиративных собраниях они пропагандировали террористическую идеологию и занимались вербовкой новых членов в террористическую организацию.

О задержании жителя Севастополя и четырех жителей Крыма ФСБ сообщила в августе 2021 года. В ведомстве уточнили, что двое из них являются главарями ячейки запрещенной организации, а остальные активными участниками. Они вербовали в свои ряды крымских мусульман. На данный момент они находятся в СИЗО №1 города Симферополя.