Актер сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве

Российский актер Алексей Герилович найден мертвым в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации источника, Герилович несколько дней не выходил на связь. Тогда к нему домой приехал его друг, который открыл дверь в квартиру своим ключом и обнаружил 48-летнего артиста мертвым на кухонном полу. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Отмечается, что под трупом актера криминалисты обнаружили пакет с лекарствами. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году он окончил Белорусскую государственную академию искусств, а через шесть лет завершил обучение в школе актерского мастерства Юрия Грымова. Герилович был известен по эпизодическим ролям в более 60 популярных фильмах и сериалах, среди которых «Глухарь», «Домашний арест», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг» и «Адвокат».