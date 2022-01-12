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Звезды «Доктора Хауса» и «Халка» сыграют вместе в сериале о Второй мировой войне

Голливудские актеры Хью Лори и Марк Руффало снимутся в сериале о Второй мировой войне
Хью Лори

Хью Лори. Фото: Lia Toby / Getty Images

Голливудские актеры Хью Лори и Марк Руффало снимутся в мини-сериале о Второй мировой войне от стриминг-сервиса Netflix. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В основу нового проекта ляжет роман Энтони Дорра «Весь невидимый нам свет». В драме, состоящей из четырех эпизодов, также будет задействована начинающая актриса Ария Миа Лоберти.

Сериал расскажет историю слепой француженки Мари-Лора, которая вместе с молодым немецким солдатом пытается пережить ужасы войны в оккупированной Франции. Известно, что звезды «Доктора Хауса» и «Халка» исполнят роли родственников главной героини.

Адаптированный для шоу сценарий напишет Стивен Найт, известный по работе над «Острыми козырьками». Дата премьеры проекта пока неизвестна.

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Сергей Равин
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Звезды «Доктора Хауса» и «Халка» сыграют вместе в сериале о Второй мировой войне
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