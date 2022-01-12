«Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы новогодних праздников

Сервис «Кинопоиск» определил десять самых популярных фильмов среди пользователей в период новогодних праздников. Соответствующий перечень представлен в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным платформы, наиболее востребованным для просмотра на зимних каникулах оказался комедийный боевик «Веном 2» — его посмотрели более миллиона подписчиков. На втором месте расположился долгожданный реюнион «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», а на третьем — фантастический эпос «Дюна».

Кроме того, в список попали приключенческий боевик «Круиз по джунглям», супергеройский экшн «Отряд самоубийц: Миссия навылет», комедийный сериал «Беспринципные», классический праздничный фильм «Один дома», первый фильм саги о юном волшебнике «Гарри Поттер и философский камень», новая часть гоночной франшизы «Форсаж» и эффектный триллер «Время».

Отмечается, что за десять дней новогодних праздников более 4,5 миллиона подписчиков сервиса провели за просмотром фильмов и сериалов более 60 миллионов часов. Ежедневная аудитория тех, кто пользовался контентом онлайн-кинотеатра, превышала два миллиона.