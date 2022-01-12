Россиян предупредили о крещенских морозах и карусели циклонов

Погода на старый Новый год и Крещение в центральной части России восполнит недостаток в холодах — ожидаются скачки температуры от минус 20 до нуля градусов и падение атмосферного давления. О крещенских морозах и карусели циклонов россиян в разговоре с «Лентой.ру» предупредил руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.

В четверг, 13 января, от утренних минус 15-20 градусов к полуночи температура поднимется до нуля. Вдобавок будет идти снег, а давление при этом упадет с 750 до 720 миллиметров ртутного столба за 36 часов. С пятницы, 14 января, до воскресенья, 16 января, будет достаточно мягкая погода со слабым снегом, однако это можно назвать прелюдией к похолоданию, добавил Шувалов.

«Дальше начнется карусель циклонов, которые будут проходить по траекториям с северо-запада на юго-восток, и каждый следующий будет проходить южнее предыдущего. Температура начнет понижаться, в крещенскую ночь она составит около минус 20 градусов», — сказал синоптик.

С понедельника, 17 января, начнется понижение температуры, и к четвергу, 20 января, ночные температуры составят минус 20-24 градуса. «Но это даже хорошо, что в крещенскую ночь будет мороз — если купаться при такой низкой температуре, вода будет казаться теплой», — заключил специалист.

Ранее Шувалов предсказал российским регионам погодную лихорадку, при которой разница в температурах может доходить до 25 градусов. Подобные явления ожидаются и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и на юге страны. Так, в Краснодаре во вторник, 11 января, температура воздуха составит плюс 12 градусов, пройдут дожди и выпадет до трети месячной нормы осадков, а ночью в четверг, 13 января, температура опустится до минус 10 градусов. В субботу, 15 января, она снова поднимется до плюсовых значений.