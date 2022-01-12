Россияне скупили рекордное число Lamborghini в 2021 году

Продажи итальянского производителя роскошных автомобилей Lamborghini установили рекордные показатели в России и в мире в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей итальянского офиса бренда.

Отмечается, что в течение прошлого года россияне купили 200 суперкаров Lamborghini, а самой востребованной моделью стал внедорожник Urus. За ним по популярности последовали Huracan и Aventador. «Рекордный рост по сравнению с 2020 годом составил 48 и 27 процентов по отношению к прежнему рекорду 2019 года», — заявили в компании.

Кроме того, абсолютный рекорд производитель наблюдал и на других рынках мира, в частности, на американском и азиатско-тихоокеанском, прирост в которых составил по 14 процентов. На эти страны пришлось 35 и 27 процентов от общего числа продаж соответственно.

В целом лидером по количеству купленных автомобилей оказались США (2472 машины). Также высокий интерес к Lamborghini заметили в Китае, жители которого приобрели 935 автомобилей, что составило 55 процентов роста относительно показателей прошлого года.

Известно, что в 2022 году Lamborghini планирует презентовать четыре новые модели.

Летом 2021 года стало известно, что продажи машин класса люкс в России в мае выросли на 70 процентов по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Всего жители страны купили 97 роскошных автомобилей. Такие рекорды специалисты объяснили эффектом низкой базы. Это связано с тем, что в 2020 году многие салоны были закрыты из-за пандемии.