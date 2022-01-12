В аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов

В аэропортах Москвы задержаны и отменены 60 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 23:51 по московскому времени, в аэропорту Домодедово задержаны девять рейсов, отменено шесть, в Шереметьево задержали восемь рейсов и отменили 25 вылетов, во Внуково задержаны семь рейсов, отменены еще пять.

Данных о задержках и отменах вылетов в Жуковском нет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предупредил, что россиян в конце рабочей недели ждет резкий скачок температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба.