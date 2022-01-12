Смерть рабочего при демонтаже ледового шоу Татьяны Навки попала на видео

В ночь на 9 января при демонтаже декораций ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Москве погиб человек. Смерть рабочего попала на видео, которое публикует «Фонтанка».

На ролике видно, как обрушилась часть декорации, которую разбирали после мероприятия. Конструкция в виде дворца упала, подбросив 51-летнего мужчину. Известно, что это произошло в столичном спорткомплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре.

Согласно неподтвержденной информации, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Ледовое шоу проходило во дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря по 8 января. Его организатор — продюсерская компания Navka Show, принадлежащая олимпийской чемпионке и супруге пресс-секретаря президента России Татьяне Навке. Театрализованное представление на льду является интерпретацией одноименного балета Петра Чайковского.