США обнародуют новый пакет санкций против России на случай вторжения на Украину

Сенаторы США от Демократической партии 12 января обнародуют новый пакет возможных санкций против Москвы на случай гипотетического вторжения российских вооруженных сил на Украину. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, Белый дом поддержал предлагаемый демократами законопроект по новым антироссийским ограничениям. По словам председателя комитета сената по международным отношениям Роберта Менендеса, новые санкции четко дают понять, что Вашингтон не будет бездействовать на фоне напряженности между Москвой и Киевом.

«[Президенту России Владимиру] Путину не нужно обрушивать всю экономику страны и жертвовать жизнями своего народа в тщетной попытке переписать карту Европы», — подчеркнул Менендес.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что у России в контексте ситуации на Украине существует «суровый» выбор. Так, по ее словам, Москва выбирает между путем дипломатии и диалога и стремлением к конфронтации. Дипломат предупредила, что в случае агрессии в адрес Украины российская сторона столкнется с серьезными последствиями.