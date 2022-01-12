Задержание торговавшего наркотиками владельца автосервиса попало на видео

В Оренбурге попало на видео задержание сотрудниками полиции 27-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков общей стоимостью 14 миллионов рублей. Запись в среду, 12 декабря, публикует «МВД Медиа».

На кадрах видно, как сотрудники Росгвардии задерживают подозреваемого у подъезда дома, укладывают его на землю, а затем надевают наручники. Также на видео показаны изъятые наркотики в виде порошка и кристаллов, а также стопки крупных денежных купюр, которые нашли в квартире молодого человека.

По данным следствия, задержанный — владелец одного из местных автосервисов. У него было изъято почти 8 килограммов различных веществ, а также средства для их фасовки. По результатам исследования было установлено, что часть веществ — синтетический наркотик и гашиш, остальной материал на данный момент изучают эксперты. Изъятых наркотиков хватило бы на 30 тысяч разовых доз. Как предполагает полиция, злоумышленник собирался сбывать товар с помощью тайников-закладок.

На молодого человека завели дело по статье 228 УК РФ («Незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере»). На время следствия его поместили в СИЗО.