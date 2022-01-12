Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В полиции Петербурга отправили в отставку двух начальников управлений

РБК: глав двух управлений МВД Петербурга и Ленобласти уволили после жалобы предпринимателя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Начальников двух управлений главка МВД Петербурга и Ленинградской области уволили по итогам проверки по жалобе предпринимателя на незаконные действия силовиков. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

Постов лишились руководители управления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгений Ульянов и управления собственной безопасности Алексей Васильев. Решение об их отставке было принято 30 декабря 2021 года по результатам служебной проверки, проведенной в связи с жалобой бизнесмена на действия полицейских в офисе компании.

10 декабря руководитель петербургского главка МВД Роман Плугин приказал привлечь к ответственности 18 сотрудников антикоррупционного управления во главе с начальником Ульяновым, сообщала «Фонтанка». Ульянову вынесли строгий выговор, а его подчиненным объявили о неполном служебном соответствии. Служебная проверка в петербургской полиции была проведена по поручению главы МВД Владимира Колокольцева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условие введения полного локдауна в России
Назвавший уродом американского небинарного фигуриста Жулин отказался извиняться
В Минздраве рассказали о необходимости бустерной прививки от коронавируса
На директора российского хосписа пожаловались в СК из-за смерти приемного сына
Генсек ОДКБ сообщил Токаеву о начале вывода миротворцев из Казахстана
Снуп Догг займется продажей хот-догов
Дочь «алмазного короля» купила квартиру в небоскребе Трампа
Россияне скупили рекордное число Lamborghini в 2021 году
Назван размер страховой пенсии по старости в России после индексации
НАТО рассказал о возможности согласиться с Россией по некоторым предложениям
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter