В полиции Петербурга отправили в отставку двух начальников управлений

Начальников двух управлений главка МВД Петербурга и Ленинградской области уволили по итогам проверки по жалобе предпринимателя на незаконные действия силовиков. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

Постов лишились руководители управления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгений Ульянов и управления собственной безопасности Алексей Васильев. Решение об их отставке было принято 30 декабря 2021 года по результатам служебной проверки, проведенной в связи с жалобой бизнесмена на действия полицейских в офисе компании.

10 декабря руководитель петербургского главка МВД Роман Плугин приказал привлечь к ответственности 18 сотрудников антикоррупционного управления во главе с начальником Ульяновым, сообщала «Фонтанка». Ульянову вынесли строгий выговор, а его подчиненным объявили о неполном служебном соответствии. Служебная проверка в петербургской полиции была проведена по поручению главы МВД Владимира Колокольцева.