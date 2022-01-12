США захотели конфисковать из ФРГ принадлежащий российскому бизнесмену самолет

Власти США захотели конфисковать из Берлина частный самолет, который якобы принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину. В аэропорту столицы Германии борт находится с 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Die Zeit.

Отмечается, что авторы публикации не указали источник информации о том, что самолет находится в собственности предпринимателя.

По данным издания, уточняет «Интерфакс», американские дипломаты передали в МИД Германии досье на джет Hawker 800 XP. Согласно представленным сведениям, борт зарегистрирован на подставную фирму Club Group из Сан-Марино. С 2020 года самолет находится на профилактике в аэропорту Берлин-Бранденбург.

Свое требование Вашингтон мотивирует введенными против Пригожина санкциями. Берлин в свою очередь несколько недель ведет дискуссии о своих дальнейших действиях. Как утверждает газета, Министерство экономики ФРГ занимает сдержанную позицию, так как само не до конца уверено в принадлежности объекта.

Сам Пригожин также не подтверждает, что находящийся в Берлине самолет принадлежит ему. По словам бизнесмена, власти хотят отобрать борт у настоящего владельца и приписать ему.

Несмотря на то что единой позиции по поводу самолета в Германии пока нет, «в качестве компромисса» было решено запустить таможенную процедуру, на время которой частным бортом нельзя пользоваться.

Пригожин попал под санкции США в 2016 году. Кроме того, в 2021 году американский Минфин ввел ограничения против 16 организаций и 16 физлиц в России, которые якобы причастны к вмешательству в выборы в США. Под рестрикции попал не только предприниматель, но и ряд связанных с ним фирм.