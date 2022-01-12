Задержанная мигрантка сбежала из здания российского суда

В Санкт-Петербурге из здания Кировского суда сбежала мигрантка. Об этом в среду, 12 января, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, суд рассматривал вопрос о выдворении подсудимой из России. В ходе слушаний она попросилась в туалет. Стажер-охранник снял с нее наручники, запустил внутрь, а сам отошел. Когда он вернулся, то выяснил, что девушка исчезла. Стоявшие на входе приставы сообщили ему, что мигрантка только что покинула здание суда.

По факту произошедшего будет проведена проверка, сотрудники правоохранительных органов ведут розыск беглянки.

10 января сообщалось, что родители 17-летнего подростка, арестованного за разбой, сбежали из здания Самарского суда, прихватив сумку следователя с материалами дела.