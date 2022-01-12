Папа Римский нарушил правила ради похода в магазин дисков

Папа Римский Франциск покинул Ватикан в нарушение всех протокольных правил ради похода в магазин музыкальных дисков в центре Рима. Об этом пишет издание Rome Reports, опубликовавшее видео с места событий.

О необычном визите понтифика стало известно благодаря одному из журналистов, аккредитованных при службе печати Святого престола. Он оказался поблизости и смог снять, как Франциск выходит из легкового автомобиля Fiat 500 и направляется в магазин. Там понтифик пробыл около четверти часа.

Его владельцы пояснили, что Франциск был их клиентом до избрания на папский престол. Когда он жил в Риме, то часто заходил туда за дисками. Когда Франциск снова смог посетить знакомых, владельцы магазина подарили ему диск с записью классической музыки.

Франциска не первый раз видят на улицах Рима, и каждый его выход привлекает внимание журналистов. Не так давно он лично заходил за новыми очками в магазин оптики в центре Рима. Служба печати Святого престола, как правило, не сообщает о таких событиях, поскольку они составляют его частную жизнь.