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Нутрициолог перечислила «убивающие» кожу продукты

Нутрициолог Маслова: сахар, алкоголь, булки и молоко «убивают» здоровье кожи

Фото: Pixabay.com

Регулярное употребление сахара пагубно сказывается на здоровье кожи, заявила нутрициолог Екатерина Маслова, пишет РИА Новости.

Она перечислила четыре продукта, убивающих красоту и здоровье кожи. Сахар, к примеру, превращает коллагеновые волокна в коже в жесткие сгустки. «Это приводит к морщинам и дряблой коже», — отметила она.

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Алкоголь обезвоживает кожу. При злоупотребление спиртными напитками на коже появляются отеки, сосудистые сетки. Еще один враг — глютен, который содержится в булках, багетах, макаронах и прочих. Любители этих продуктов могут обнаружить у себя отеки в области щек, пигментные пятна, розацеа. «Ну а прыщи часто вызывают молочные продукты. Многие не усваивают лактозу, что ведет к воспалениям», — добавила специалист. Высыпания могут появиться не только на лице, но и на спине, области декольте.

Ранее диетолог Джесика Сепель заявила, что жирная рыба и цельнозерновая выпечка способствуют сиянию кожи. Кожа является самым большим органом в организме, поэтому нужно употреблять достаточное количество полезных микроэлементов для поддержания ее красоты и здоровья, отметила она.

Алия Шарафутдинова
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