Обнаружена способствующая хорошему сну диета

Американские медики проанализировали научные публикации о влиянии различных диет на сон и пришли к выводу, что качество сна зависит от питания. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Результаты анализа были изложены в медицинском журнале Annual Review of Nutrition. «Мы обнаружили связь между диетой, содержащей достаточное количество фруктов и овощей, а также бобовых и черного хлеба из цельнозерновой муки, и более высоким качеством сна», — утверждает один из авторов исследования, специалист по диетологической медицине из Колумбийского университета Мари-Пьер Сент-Ондж.

Хорошему сну способствуют содержащиеся в этих продуктах гормон мелатонин, регулирующий ритмы сна и бодрствования, и аминокислота триптофан, необходимая организму для синтеза мелатонина. Кроме того, по словам Сент-Ондж, данные свидетельствуют, что употребление бобовых с высоким содержанием клетчатки, например, чечевицы или нута, ведет к повышению эффективности сна. Иными словами, люди, которые их едят, быстрее засыпают.

Когда я просыпаюсь и думаю: «Это был исключительно хороший сон», я пытаюсь запомнить, что я сделала такого, что могло этому поспособствовать. Часто мы обращаем внимание только на плохой сон, но польза может быть и от более позитивного подхода Мари-Пьер Сент-Ондж

Ранее британский врач Радж Каран рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну. Эксперт советует перестать пить кофе за 10 часов до сна. По его словам, именно столько времени требуется для вывода кофеина из организма.