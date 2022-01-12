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Минздрав назвал российские регионы с «потерянными годами жизни»

Чукотка, Чечня и Тыва оказались регионами с самой высокой преждевременной смертностью

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министерство здравоохранения России определило регионы с самой высокой преждевременной смертностью с помощью системы «Потерянные годы жизни», пишет «Царьград».

Система сравнивает смертность на определенной территории с предельной продолжительностью жизни.

В Минздраве выяснили российские субъекты, жители которых потеряли больше всего лет. Первым в антирейтинге оказался Чукотский автономный округ, где люди не доживают 7,76 лет. На втором месте Чечня, где не доживают 7,18 лет. На третьем месте Ненецкий автономный округ (7,17 лет). Кроме этих регионов, в антирейтинг включили Республику Тыву (7,16) и Оренбургскую область (6,91).

Медики назвали основную причину преждевременных смертей в этих субъектах — сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее стало известно, что к концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а крайний предел продолжительности жизни человека будет составлять 180 лет.

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Алия Шарафутдинова
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