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В столице Болгарии протестующие попытались проникнуть в парламент

В столице Болгарии Софии протестующие против зеленых сертификатов окружили парламент

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В столице Болгарии Софии продолжается массовая акция протеста против введения в стране зеленых сертификатов, подтверждающих факт вакцинации гражданина от коронавируса для посещения общественных мест. Об этом сообщает ТАСС.

В демонстрации на площади перед Народным собранием участвуют тысячи людей, приехавших из разных регионов. По информации агентства, протестующие окружили здание болгарского парламента и попытались проникнуть внутрь. Отмечается, что в толпе образовалась давка, начались столкновения демонстрантов с полицией.

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Массовые общественные акции организовала политическая партия «Возрождение». «Выступаем против зеленых сертификатов, потому что они превращают вакцинацию из добровольной в принудительную, мешают нормально работать, учиться, вести общественную жизнь», — заявили представители партии. Они также раскритиковали массовое тестирование детей и указали на неэффективность урегулирования медицинского кризиса.

31 декабря 2021 года сообщалось, что в центре Софии задержали мужчину, выступавшего против вакцинации от COVID-19. У него обнаружили ручную гранату. Антиваксер вел пропаганду против санитарных мер для борьбы с пандемией на площади князя Александра I и призывал граждан отказаться от прививок.

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Екатерина Андреева
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