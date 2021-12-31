В столице Болгарии задержали антиваксера с гранатой

В центре болгарской столицы Софии был задержан мужчина, выступавший против вакцинации. У него была обнаружена граната, сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Отмечается, что инцидент произошел 31 декабря. Антиваксер вел пропаганду против санитарных мер для борьбы с пандемией на площади князя Александра I, где проходило световое шоу.

Мужчина выкрикивал лозунги против прививок и призывал отказаться от ношения масок и иных противоэпидемических мероприятий. Жители Софии вызвали патруль, который задержал нарушителя общественного порядка.

При обыске у пропагандиста была обнаружена ручная граната. Также стало известно, что он прибыл в болгарскую столицу из южной части страны, города Асеновграда.

Ранее в декабре в Германии полиция провела обыски у противников вакцинации, членов Telegram-группы Dresden Offline Network. В ней они обсуждали планы убийства главы региона Михаэля Кречмера. К облаве был привлечен спецназ.

