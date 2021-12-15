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Полиция провела облаву на антиваксеров из-за планов убийства главы Саксонии

В Дрездене прошли обыски у антиваксеров, планировавших убийство главы Саксонии

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Немецкая полиция провела обыски у противников вакцинации, членов Telegram-группы Dresden Offline Network. В ней они обсуждали планы убийства главы региона Михаэля Кречмера. К облаве был привлечен спецназ, сообщает Deutsche Welle.

В отчете полиции сообщалось, что 130 членов группы антиваксеров заявили об отказе от вакцинации и непринятии текущей государственной политики Германии в отношении коронавирусной инфекции. Участники разместили аудиосообщения с призывом к гражданам противостоять властям, «вооружившись силой, если необходимо». Также они обсуждали планы убийства главы Саксонии Михаэля Кречмера, который поддержал введение новых карантинных правил.

Обыски проходили 15 декабря в Дрездене и в соседнем городе Хайденау. У правоохранителей есть основания полагать, что подозреваемые готовились к насильственным действиям. К рейду был привлечен спецназ, поскольку некоторые участники группы заявляли, что вооружены огнестрельным оружием и арбалетами. Всего были задержаны шесть человек.

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Ранее сообщалось, что по всей Германии, в том числе и в Дрездене, проводились массовые митинги против карантинных правил и ограничений. Очередную волну недовольства спровоцировало решение европейских властей провести принудительную вакцинацию врачей, медсестер, сиделок, пожарных и военных. Помимо этого, власти предложили ввести «ковидный паспорт» — сертификат о прохождении вакцинации.

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Дмитрий Сотак
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