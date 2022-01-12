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Бастрыкин взял на контроль дело о суициде медсестры в российской больнице

СКР: Бастрыкин взял на контроль расследование самоубийств медсестер в больнице Сургута

Фото: Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль в центральном аппарате ведомства расследование обстоятельств суицида двух медсестер Сургутской травматологической больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

С просьбой объективно разобраться в ситуации с самоубийствами к руководству ведомства обратился ряд сотрудников больницы через СМИ. Глава СКР поручил доложить о проведенных следственных мероприятиях руководителю регионального управления ведомства.

21 октября 2021 года 49-летняя медсестра отделения анестезиологии и реанимации Сургутской травматологической больницы была найдена мертвой на лестничной площадке дома. Через два месяца, 27 декабря 2021 года, ее коллега также свела счеты с жизнью.

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Мария Рубникович
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