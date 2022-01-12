Суд начал банкротить беглого владельца сети ресторанов украинской кухни
Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства беглого владельца сети ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана, передает «Интерфакс». Федеральная налоговая служба России (ФНС) доказала его неплатежеспособность, и теперь должнику предстоит реструктуризация долгов.
В мае 2021 года, за три месяца до ФНС, бизнесмен сам подавал заявление о признании себя банкротом, однако в середине ноября передумал и отозвал его. У Белойвана осталась непогашенная задолженность в размере 57 миллионов рублей, за которую он объявлен в международный розыск.
Долг образовался из-за неполного погашения предыдущей задолженности более чем на 650 миллионов рублей, которую выявили во время налоговой проверки сети ресторанов «Тарас Бульба» в 2014 году. Следствие нашло доказательства, что сотрудники «Тараса Бульбы» в период с 2011-го по 2014 год удаляли дорогие заказы из базы, а также просили посетителей рассчитываться за еду только наличными и не выдавали им чеки.
Актуальное местоположение бизнесмена остается неизвестным. В начале 2021 года представители владельца «Тараса Бульбы» утверждали, что он находится на лечении. Следственный комитет предполагает, что бизнесмен скрывается за рубежом.