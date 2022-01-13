В центре Алма-Аты появится мемориал погибшим в результате беспорядков силовикам

В Алма-Ате установят мемориал погибшим в результате беспорядков военнослужащим и полицейским. Об этом рассказал глава администрации города Бакытжан Сагинтаев. Мемориал будет установлен на площади Республики в центре мегаполиса, сообщает ТАСС.

По словам мэра, мемориал будет установлен в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан.

«Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.