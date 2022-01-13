Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава Алма-Аты ответил на сообщения о брошенной лаборатории опасных вирусов

Аким Алма-Аты Сагинтаев прокомментировал сообщения о брошенной без охраны лаборатории
Бакытжан Сагинтаев

Бакытжан Сагинтаев. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев прокомментировал сообщения о брошенной без охраны лаборатории опасных вирусов, передают «Известия».

Речь идет о Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева. «Все эти сообщения, слухи — неправда. Биологическая лаборатория охранялась, охраняется и будет охраняться», — ответил аким Алма-Аты на вопрос корреспондента.

Материалы по теме:
Тотальный хаос. Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
Тотальный хаос.Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
8 января
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
6 января

Ранее Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова сообщил, что власти бросили без охраны биолабораторию в Алма-Ате.

«Помимо административных зданий, радикалы в Алма-Ате атаковали биолабораторию, созданную на деньги американских НКО. По непонятным причинам объект, где может разрабатываться в том числе биологическое оружие, охраняют всего три человека», — сказано в сообщении. Пегов заявил, что миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не допустили охранять объект.

В Алма-Ате проходили главные столкновения протестующих с силовиками во время массовых беспорядков, вспыхнувших в начале января.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Извинившийся за объятие с Кадыровым ингушский чиновник обратился к главе Чечни
В Финляндии впервые умер зараженный коронавирусом ребенок
Застрявшая в самолете птица совершила многочасовой перелет и прославилась в сети
В Госдуме связали рост числа преступлений против детей с коронавирусом
Лукашенко попытался подарить цветы мужчине и попал в неловкую ситуацию
В сети оценили меню петербургского ресторана времен Николая II
Матвиенко назвала дату индексации пенсий россиян
Вдова Задорнова раскрыла ставшую причиной конфликта с Ельциным фразу сатирика
Попавшая в больницу Тарасова рассказала о своем состоянии
Врач назвала лучшие продукты для укрепления иммунитета в период пандемии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter