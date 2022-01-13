Глава Алма-Аты ответил на сообщения о брошенной лаборатории опасных вирусов

Глава Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев прокомментировал сообщения о брошенной без охраны лаборатории опасных вирусов, передают «Известия».

Речь идет о Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева. «Все эти сообщения, слухи — неправда. Биологическая лаборатория охранялась, охраняется и будет охраняться», — ответил аким Алма-Аты на вопрос корреспондента.

Ранее Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова сообщил, что власти бросили без охраны биолабораторию в Алма-Ате.

«Помимо административных зданий, радикалы в Алма-Ате атаковали биолабораторию, созданную на деньги американских НКО. По непонятным причинам объект, где может разрабатываться в том числе биологическое оружие, охраняют всего три человека», — сказано в сообщении. Пегов заявил, что миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не допустили охранять объект.

В Алма-Ате проходили главные столкновения протестующих с силовиками во время массовых беспорядков, вспыхнувших в начале января.