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Убийца российского школьника осужден спустя 15 лет после преступления

Бесик Кочалидзе получил приговор за убийство школьника 15 лет назад

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Убийца российского школьника, Бесик Кочалидзе, осужден спустя 15 лет после преступления — ему дали девять лет и десять месяцев лишения свободы. Об этом в четверг, 13 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, убийство произошло в 2006 году на юго-западе столицы — на территории школы между Кочалидзе и его одноклассником-азербайджанцем произошел конфликт. Предположительно, Кочалидзе на грузинском языке оскорбил мать своего одноклассника, но тот понял высказывание.

Директор школы пыталась помирить учеников и даже предложила им пожать друг другу руки, но между школьниками снова завязалась ссора, перешедшая в драку. Кочалидзе 14 раз ударил одноклассника ножом. Пострадавший скончался в больнице через месяц.

Кочалидзе длительное время скрывался на территории иностранного государства, в сентябре 2019 году его местонахождение было установлено на территории Республики Польши и в ноябре 2020 года он был выдан Российской Федерации.

Помимо срока Бесику суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на три миллиона рублей о возмещении морального вреда.

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Леонид Микуляк
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