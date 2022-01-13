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Лукашенко попытался подарить цветы мужчине и попал в неловкую ситуацию

Президент Белоруссии Лукашенко попытался вручить цветы человеку без рук

Глава Белоруссии Александр Лукашенко попал в неловкую ситуацию. На церемонии награждения он попытался подарить цветы мужчине, однако тот не смог их принять — у него не было рук. Видео инцидента показал Telegram-канал «Беларусь сейчас».

Действие, предположительно, произошло 11 января на вручении наград за духовное возрождение Белоруссии. Получив букет от маленькой девочки, Лукашенко отправился с ним к сидящему в коляске человеку. Он протянул ему цветы, но, обнаружив, что награжденный не может принять награду, Лукашенко попытался положить цветы на него.

От конфуза президента спас стоявший рядом мужчина — он быстро перехватил букет и взял его себе. Лукашенко, видимо, поняв свою оплошность, похлопал инвалида по плечу и пошел дальше по сцене. На запись церемонии в белорусских СМИ момент не попал.

Открывая мероприятие по духовному возрождению Белоруссии, Лукашенко рассказал о «тысячелетнем пути белорусского народа к независимости». Президент произносил речь на белорусском языке.

Дмитрий Настасьев
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