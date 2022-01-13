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Раскрыто происхождение гигантского пузыря вокруг Солнца

Nature: Местный пузырь возник из-за сверхновых за последние 14 миллионов лет

Фото: Peter Luo / Unsplash

Ученые Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики раскрыли причины происхождения огромного пузыря, окружающего Солнечную систему, диаметром тысячу световых лет. Эта структура, известная как Местный пузырь, возникла в течение последних 14 миллионов лет, а на ее границах находятся области звездообразования. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Астрофизики проанализировали данные космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства (ESA). Оказалось, что около 15 сверхновых должны были взорваться, чтобы сформировать современный вид Местного пузыря — гигантской области разреженного газа, чья плотность составляет примерно одну десятую от средней плотности межзвездной среды. Солнечная система начала проходить через пузырь около пяти миллионов лет назад и в настоящий момент находится в центре области.

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На границе пузыря обнаружено множество областей, где формируются молодые звезды. Исследователи обнаружили, что там располагаются почти все звездообразующие комплексы из тех, что находятся в окрестностях Солнца. Молодые звезды движутся перпендикулярно поверхности пузыря, что указывает на продолжающееся расширение границ области с очень низкой скоростью (примерно шесть километров в секунду).

Ученые полагают, что к возникновению пузыря привел всплеск звездообразования вблизи его нынешнего центра, а после — гибель массивных звезд около 14 миллионов лет назад. Иными словами, изначально на космическую среду воздействовали мощные потоки звездного ветра, которые затем сменились ударной волной от сверхновых. Расширение Местного пузыря привело к тому, что окружающая межзвездная среда образовала оболочку, отдельные части которой схлопнулись в плотные молекулярные облака.

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Александр Еникеев
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