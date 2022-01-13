Эксперты ЭИСИ обсудили причины мировых протестных выступлений

Чуть меньше года прошло между потрясшим мир после наступления 2021 года захватом Капитолия в США и протестами в Казахстане в самом начале нового 2022 года. Каковы социальные, экономические, политические и психологические причины протеста? В каких случаях власть идет на диалог, и кто в итоге остается в выигрыше? Эти и многие другие вопросы обсудили эксперты на круглом столе «Смысл бунта. Протесты в мире: требования, ход, итоги», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

В ходе своего выступления на круглом столе исполнительный директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков указал на общие черты последних протестных выступлений: это скорость, с которой развивались события, экстремальность поведения и агрессия их участников, «абстракция и смысловая нищета» лидеров выступлений. По его словам, все это свидетельствует скорее о бунте нежели, о мирных манифестациях. Он также отметил, что, как только ситуация в Казахстане вышла за рамки социально-экономического протеста, активизировались мировые СМИ, позволяя «поманипулировать картинкой».

«Протесты — это ответ со стороны населения на боль и агрессию из-за снижения качества жизни и неприятия государственных практик и регулирования, — подчеркнул руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. — Люди видят, что жить стало хуже, а мир власти и мир элит продолжают хорошо себя чувствовать, ни в чем себя не ущемляя. И ответить на эту моральную претензию власти крайне тяжело». Здесь требуется принимать запрос на простоту и искренность. По мнению эксперта, современный политик должен уметь вести диалог на любом языке и быть адекватен к запросу на непричастность к элитам. «И тот факт, что после 12 февраля 2021 года в России протестов нет, означает, что политики научились отвечать на такой запрос. В этом смысле России сейчас ничего не угрожает, — отметил Глеб Кузнецов. Антиковидные протесты по всему миру показали, что российское государство гибко отвечает подобным выпадам». Как пример, он привел законопроект о QR-кодах, который был быстро скорректирован с привлечением в диалог широкой общественности.

«Казахстан всегда воспринимался как островок стабильности в Центральной Азии и никто не думал, что он взорвется, — сказал член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации Андрей Манойло. — Но произошел вооруженный мятеж, который готовился заранее казахстанской элитой. При этом главная роль была отведена не гражданам, а криминалу, который организовали и обеспечили оружием». По его мнению, именно представители власти попытались свергнуть действующий режим. «Так было в Венесуэле, в Белоруссии. И это уже шаблон, который будет повторяться», — констатировал эксперт.

Президента Института национальной стратегии Михаил Ремизов согласился с Андреем Манойло, что произошедшее в Казахстане выпало из логического ряда протестов в США и Европе и в том, что это была попытка государственного переворота. «Ключевым фактором кризиса в Казахстане стала позиция чиновников, способствовавших переходу протеста в мятеж, — отметил он. Но в Казахстане сработал фактор ОДКБ, ставший серьезным аргументом в пользу жизнеспособности этой организации». По мнению Михаила Ремизова, следует и дальше развивать эту организацию, воспользоваться шансом, сделать ее «реальной военной организацией». «Вмешательство ОДКБ вызвало споры, но это был логичный шаг российского президента с точки зрения безопасности границ», — отметил эксперт. По его словам, в настоящее время Россия пытается инициировать диалог о полосе безопасности вдоль своих границ. И такой же разговор актуален и с руководством соседних государств. Это не только военная безопасность, но и экономическая и инфраструктурная — Байконур, урановые рудники, газопроводы, безопасность цепочек поставок, отсутствие потока беженцев. Внутренними делами внутренних с Россией государств это уже не назовешь.

Директор Международного института новейших государств Алексей Матынов также подчеркнул, что ОДКБ впервые за все время существования в полном объеме выполнила свою функцию по обеспечению госбезопасности по запросу со стороны легитимной власти. «Та скорость, с которой проходили все процедуры (утверждение в парламенте, принятие организацией решение и непосредственное развертывание сил) говорит о том, что подобный сценарий рассматривался, — отметил он. — Ответственность за все риски по снятию напряженности в Казахстане взяла на себя Россия, и успешно реализовала миссию по обеспечению безопасности на постсоветском пространстве. И такое блестящее разрубание казахского узла с помощью ОДКБ стало серьезной демонстрацией возможностей по предотвращению подобных сценариев и в будущем».

