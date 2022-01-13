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Украинские пекари рассказали о катастрофе в стране

Delo.ua: пекари рассказали о катастрофической ситуации из-за роста цен на газ на Украине

Фото: РИА Новости

Украинские пекари рассказали изданию Delo.ua о катастрофической ситуации в отрасли, сложившейся из-за подорожания газа.

По словам опрошенных бизнесменов, поставщики газа не выполняют постановление правительства страны о заморозке цен для производителей некоторых видов товаров, среди которых масло и хлеб.

Всеукраинская ассоциация пекарей направила соответствующее письмо президенту Владимиру Зеленскому: «Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство».

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По мнению главы Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, разрешением ситуации может стать повышение цен на хлеб на 30 процентов. В таком случае им удастся компенсировать растущие расходы.

В свою очередь глава организации «Укрхлебпром» Александр Васильченко привел в пример ситуацию в Казахстане, власти которого, по его мнению, недостаточно серьезно отнеслись к проблемам производителей социально значимых товаров.

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Платон Щукин
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