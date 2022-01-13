Женщина изучила генеалогическое древо мужа и узнала внезапную правду об их семье

Пользовательница Reddit с ником SovLotus рассказала, как исследовала родословную мужа и узнала внезапную правду об их семье. По словам женщины, они с супругом приходятся друг другу дальними родственниками. В комментариях многие юзеры заверили, что автору не стоит беспокоиться из-за своего открытия.

Как отметила рассказчица, они с мужем состоят в браке уже более года и воспитывают дочь. Недавно супруг женщины обнаружил, что имеет индийские корни по материнской стороне. Героиня истории в ответ на это сказала мужу, что ее мать тоже имеет родственников в Индии. «Мы пошутили о том, что можем быть родственниками. Но я из Оклахомы, а он из Пенсильвании. Мысль о том, что мы действительно можем быть родней, даже не приходила мне в голову», — добавила пользовательница Reddit.

После этого SovLotus решила изучить происхождение мужа по материнской стороне. В генеалогическом древе его семьи автор поста обнаружила женщину с девичьей фамилией ее матери. Оказалось, она приходится прапрабабушкой рассказчице. Как указала SovLotus, таким образом они с супругом являются дальними родственниками.

«Мир действительно тесен», — заключила женщина. Она также добавила, что ее не беспокоит факт дальнего родства с мужем, однако она очень удивилась своей находке.

Многие пользователи Reddit в комментариях сочли открытие SovLotus необычным. При этом юзеры выразили уверенность в том, что мужчина и женщина приходятся друг другу слишком дальними родственниками. «Как правило, люди остаются жить в одной географической зоне, так что множество людей рядом с тобой так или иначе — твои дальние родственники. Этого невозможно избежать», — написал автор одного из самых популярных комментариев. Многие призвали героиню истории не волноваться из-за ее открытия.