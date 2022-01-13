Жена попыталась исполнить последнюю волю умершего мужа и погибла

Россиянка попыталась исполнить последнюю волю умершего мужа и погибла в ДТП. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Женщина привезла тело мужа из города Прокопьевск Кемеровской области, чтобы похоронить его в поселке Куйтун Иркутской области. Сообщается, что перед смертью мужчина сам попросил, чтобы его предали земле на малой родине. Гроб с телом покойного доставили в аэропорт Иркутска в среду, 12 января. Оттуда родные приняли решение везти его в Куйтун на микроавтобусе-катафалке одного из местных агентств ритуальных услуг.

Катафалк, перевозивший гроб с телом покойного и сопровождавших его жену и ее сестру, столкнулся с грузовым автомобилем на 1839-м километре трассы «Сибирь». В результате аварии погибли обе женщины и водитель микроавтобуса.

Водитель фуры, с которой столкнулся катафалк, рассказал сотрудникам полиции, что автомобиль агентства ритуальных услуг выехал на встречную полосу, однако в правоохранительных органах заявили, что расследование происшествия еще не закончено.

В 2020 году сообщалось, что жених и невеста в Индии погибли во время фотосессии перед свадьбой. Лодка, на которой собирались сфотографироваться молодожены перевернулась, и молодые люди утонули.