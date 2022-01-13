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Устроивший взрыв в православной гимназии Серпухова признал вину

Устроивший взрыв в православной гимназии заявил о влиянии деструктивных течений

Фото: Прокуратура РФ / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что устроивший взрыв в православной гимназии подмосковного Серпухова признал вину. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РИА Новости

По словам главы СКР, обвиняемый находился под влиянием «деструктивных течений из-за рубежа». Это видно в том числе из контента, которому 18-летний Владислав Струженков отдавал предпочтение. Ему предъявили обвинение в покушение на убийство двух и более лиц и незаконном изготовлении взрывного устройства.

«Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие», — заявил Александр Бастрыкин.

В 08:30 13 декабря 18-летний Владислав Струженков совершил нападение на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате напавший получил тяжелые ранения.

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Владимир Седов
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