Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Ученые поставили под сомнение одну из парадигм эволюции

Ученые Общества Макса Планка обнаружили неслучайность мутаций в ДНК арабидопсиса

Фото: Sang-Youl Park / UC Riverside

Ученые Института биологии Общества имени Макса Планка в Германии обнаружили, что мутации в геноме растений носят неслучайный характер и с меньшей вероятностью затрагивают функции важных генов. Как пишут авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature, их открытие ставит под сомнение одну из центральных парадигм в эволюционной биологии, согласно которой мутации происходят случайно по всему геному вне зависимости от их последствий.

Изначально считалось, что генетические вариации в важных областях генов у организмов реже встречаются потому, что такие мутации чаще вызывают отрицательные последствия и исключаются естественным отбором. Выживают те организмы, важные гены которых остаются нетронутыми, а сама вероятность возникновения мутаций одинакова во всех областях генома. Однако новые данные демонстрируют, что существуют молекулярные механизмы, лежащие в основе мутационной «предвзятости».

Исследователи проанализировали новые мутации в клетках зародышевой линии растения Arabidopsis thaliana. Это позволило определить частоту мутаций в различных областях генома до того, как они начнут влиять на развивающийся организм. Оказалось, что в функционально важных областях генома мутации происходят реже: внутри генов их частота уменьшается вдвое, а в особо важных генах на две трети.

Такая предвзятость объясняется эпигеномными механизмами, которые не меняют саму последовательность ДНК, но влияют на активность генов и их возможную изменчивость. Например, гены могут быть обогащены нуклеотидами G и C, что снижает вероятность повреждения ДНК. Некоторые молекулы связываются с ДНК и повышают стабильность генов или эффективность их репарации. В целом, это уменьшает возникновение вредных мутаций в ключевых областях генома арабидопсиса. Такие механизмы могли возникнуть в процессе эволюции как адаптация, повышающая выживаемость вида.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В городах России начали массово эвакуировать школы из-за сообщений о минировании
В Кремле прокомментировали возможность введения санкций против Путина
Российский миллиардер оценил траты Европы на спасение планеты
В НАТО допустили очень быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс
Дом в Москве эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны
Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс
В ОДКБ заявили о стабилизации обстановки в Казахстане
Стюардесса частной яхты назвала самую ненавистную часть своей работы
Извинившийся за объятие с Кадыровым ингушский чиновник обратился к главе Чечни
Ученые поставили под сомнение одну из парадигм эволюции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter