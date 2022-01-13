Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция разрешила армянской авиакомпании летать в Стамбул

Власти Турции разрешили авиакомпании Flyone Armenia из Армении полеты в Стамбул

Фото: Pixabay

Председатель совета директоров авиакомпании Flyone Armenia из Армении Арам Ананян заявил, что власти Турции разрешили их самолетам летать в Стамбул, пишет ТАСС.

По словам Ананяна, первый полет армянских авиалиний из Еревана запланирован на 2 февраля.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начнет полеты по маршруту Стамбул — Ереван. 16 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара заинтересована в нормализации отношений с Ереваном. Он выразил надежду на мирное соглашение между Ереваном и Баку, и заявил, что открытие перелетов должно способствовать экономическим контактам между всеми сторонами.

Дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой нет с 1993 года. Турция закрыла сухопутную границу с Арменией в знак протеста против конфликта в Нагорном Карабахе, который обострился после распада СССР. Кроме того, Анкара до сих пор не признает факт геноцида армянского народа, чего армяне систематически добиваются от правительств главным мировых держав.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Рогозин попросил нового казахстанского министра не появляться на Байконуре
В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза
Стало известно о планах главы МИД Великобритании посетить Москву
Россиянин подал в суд на «Муз-ТВ» из-за «свадьбы» Киркорова и Давы
В Киеве допустили ввод объединенных сил России и ЕС на Украину
Жители юга Москвы массово пожаловались на отключение отопления
Турция разрешила армянской авиакомпании летать в Стамбул
Палестинцы поймали подосланного «Моссадом» дельфина-шпиона с ружьем
В Совфеде пригрозили полным разрывом отношений с США из-за санкции против Путина
Депутат назвал возможный срок принятия законопроекта о COVID-сертификатах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter