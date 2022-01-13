Турция разрешила армянской авиакомпании летать в Стамбул

Председатель совета директоров авиакомпании Flyone Armenia из Армении Арам Ананян заявил, что власти Турции разрешили их самолетам летать в Стамбул, пишет ТАСС.

По словам Ананяна, первый полет армянских авиалиний из Еревана запланирован на 2 февраля.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начнет полеты по маршруту Стамбул — Ереван. 16 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара заинтересована в нормализации отношений с Ереваном. Он выразил надежду на мирное соглашение между Ереваном и Баку, и заявил, что открытие перелетов должно способствовать экономическим контактам между всеми сторонами.

Дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой нет с 1993 года. Турция закрыла сухопутную границу с Арменией в знак протеста против конфликта в Нагорном Карабахе, который обострился после распада СССР. Кроме того, Анкара до сих пор не признает факт геноцида армянского народа, чего армяне систематически добиваются от правительств главным мировых держав.