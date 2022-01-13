Горбачев-фонд ответил на новости об иске к экс-президенту из-за гибели литовцев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не получал никаких официальных документов по иску родственников жертв столкновений в Вильнюсе в 1991 году. Об этом «Ленте.ру» сообщил переводчик экс-главы государства, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

«Мы никак не будем это комментировать, поскольку не имеется никаких официальных документов и мы вообще не знаем, что это за новость. Никаких документов мы не получали», — заявил Палажченко.

С 11 по 13 января 1991 года в Вильнюсе произошли столкновения между советскими войсками и сторонниками суверенной Литвы. Погибли 15 человек, еще около 600 — получили ранения. В начале 1990-х прокуратура Литвы возбудила дело в связи с теми событиями. В настоящее время более 60 фигурантам вынесены приговоры.

Близкие жертв тех событий подали гражданский иск в Вильнюсский участковый суд. Заявители утверждают, что Горбачев контролировал Вооруженные силы СССР и ничего не сделал для предотвращения тех событий.