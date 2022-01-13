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Чубайс назвал ошибкой энергетическую стратегию России

Анатолий Чубайс: действующая энергетическая стратегия России ошибочна

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Действующая энергетическая стратегия России ошибочна, и необходимо пересматривать основанные на ней стратегии развития конкретных секторов, заявил cпецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Он назвал документ неверным в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Базовый из действующих в России документов называется российская энергостратегия до 2035 года. Весь неправильный. Вообще весь. Напрочь. Энергостратегия России создана людьми, которые были убеждены, что никакого энергоперехода нет и не будет. Они ошиблись. А самые тяжелые ошибки — стратегические. Из энергостратегии следует стратегия угольной, нефтяной, газовой индустрии — ребята, это все надо пересматривать. Я об этом уже устал говорить, но слава богу, есть поручение президента о пересмотре энергостратегии не до 2035, а до 2050 года. И там, конечно, мы увидим новые целевые ориентиры», — сказал Чубайс.

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По его словам, в частности, в будущем можно ожидать серьезно сокращения глобального рынка угля. Пока что Россия может и должна использовать имеющийся экспортный потенциал, однако в дальнейшем ситуация явно изменится, и это надо учитывать. «Посмотрим за горизонт. Не 2022 год, а чуть подальше. Есть совершенно ясное заявление китайского лидера, что в пятилетке, начинающейся с 2025 года, Китай начинает сокращение объема внутреннего рынка. Не темпов роста, а объемов рынка. А второе – что Китай прекращает инвестирование в строительство новых угольных станций в мире, а Китай был инвестором номер один. Это означает, что впереди нас ждет сокращение абсолютного объема мирового рынка. Что они будет сокращать – свою добычу или импорт? Давайте догадаемся с трех раз», — добавил он.

При этом Чубайс считает, что в условиях глобального энергоперехода перед Россией открываются и новые возможности. В частности, у страны есть преимущества в развитии таких инновационных отраслей, как рынок водорода и индустрия улавливания и хранения углерода, полагает спецпредставитель президента.

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Платон Щукин
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