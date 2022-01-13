Чубайс рассказал о фантастических преимуществах России

В условиях глобальной трансформации энергетики, Россия располагает серьезными возможностями в развитии совершенно новых отраслей, заявил на Гайдаровском форуме cпецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, передает корреспондент «Ленты.ру». Чубайс пояснил, что всего видит около десяти подобных направлений, и привел несколько примеров.

«Первый [пример] — конечно же, водород, это просто очевидно, новое голубое топливо. У России есть фантастические преимущества. Я считаю, что в 2030 году Россия на мировом рынке способна будет выйти на диапазон продаж от шести до десяти миллионов тонн. Это под 40 миллиардов долларов, это гигантские цифры. Создание водородной индустрии — производство, хранение, транспорт — это сложнейшие вызовы, в которых Россия, скорее всего, пойдет в числе первых. У нас есть шанс в этих отраслях создать то, чего не было», — рассказал Чубайс.

Второй пример связан с технологиями улавливания и хранения углерода. В будущем это станет гигантской индустрией, считает спецпредставитель президента. «Если все упрощать, о чем идет речь: вот сто лет мы извлекали из недр земли нефть, газ, уголь, там образовались дырки. И речь о том, чтобы СО2, который образовался в результате сжигания газа, нефти, угля, обратно закачать», — пояснил он.

Еще несколько лет назад, заметил Чубайс, направление выглядело экзотическим, а сегодня в России уже есть вполне серьезный проект, которым занимается «Газпром нефть». Глава компании Александр Дюков объяснял, что пилотный проект по улавливанию и хранению углекислого газа в Оренбургской области планируется реализовать в 2022 году. На первом этапе мощность составит миллион тонн углекислого газа в год, потенциал его резервуаров до 50 миллионов тонн. Инвестиции достигнут 30 миллиардов рублей.