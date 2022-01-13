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Россиянка обвинила в изнасиловании участника американского «Холостяка»

Девушка из Башкирии обвинила в изнасиловании известного американского хирурга Эмиля Чинна

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

22-летняя россиянка, чье имя не раскрывается, обвинила в изнасиловании участника американского «Холостяка» и известного глазного хирурга Эмиля Чинна. Об этом стало известно изданию Baza.

По словам девушки из Башкирии, она познакомилась с Чинном в одном из московских ночных заведений на новогодних праздниках, после чего их общение продолжилось. Она рассказала, что через некоторое время они с врачом договорились встретиться в ресторане отеля «Броско», где тот остановился.

Во время встречи молодые люди выпили, и девушка согласилась подняться к хирургу в номер, однако не планировала с ним интимной близости. По словам россиянки, в номере доктор попытался ее изнасиловать, однако ей удалось вырваться, добежать до ресепшена и вызвать полицию.

По сообщениям издания, Чинн рассказал правоохранителям, что насилия не было. По его версии, они поссорились с девушкой и не поняли друг друга. Сама россиянка не смогла дать показания, а на следующий день забрала заявление. Свое решение она объяснила тем, что не могла задерживаться в Москве и была вынуждена уехать домой.

Ранее сообщалось, что пациенты начали обращаться в нью-йоркскую клинику Park Avenue Lasek Surgery, принадлежащую Чинну, с просьбой вживить им в глазное яблоко кусочки металла разных форм. По словам хирурга, металл практически никогда не вызывает аллергической реакции, и может быть извлечен из глаза в любое время.

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Асель Минбаева
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