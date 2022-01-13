Экономист описал последствия возможного введения локдауна в России

Если в России из-за волны омикрон-штамма коронавируса введут локдаун, безусловно, это окажет влияние на экономику страны. Но эффект будет не только негативный, считает экс-советник министра экономического развития Евгений Надоршин. Об этом он сказал «Ленте.ру».

Влияние на инфляцию

Надоршин предположил, что локдаун может стать сдерживающим фактором для инфляции.

«То же мы видели весной 2020 года. Локдаун — мера, которая может оказать более мощное влияние, чем все действия, уже предпринятые нашим Центральным банком», — сказал экономист.

Кроме того, он назвал полноценный локдаун крайне маловероятным. Надоршин предположил, что власти, вероятнее всего, пойдут только на ужесточение уже существующих мер, поскольку омикрон не так опасен, как дельта-штамм.

«Основной плюс омикрон-штамма в том, что он менее смертоносен, смертельные случаи происходят значительно реже. Это одна из причин того, почему я не верю во введение полноценного локдауна», — сказал Надоршин.

Тяжесть удара по бизнесу

«Не думаю, что локдаун особенно тяжело ударит по нашей экономике. Скорее всего, власти все же соберутся с духом и введут ковид-сертификаты, ограничат мобильность на средних и дальних направлениях. Понятно, что какие-то ограничения могут расширить, но сейчас основная проблема в части противоэпидемических мер заключается в их соблюдении. Половина людей в транспорте ездит без масок, им просто плевать, а ведь это правило действует уже полтора года. Поэтому, возможно, будет просто принято решение об ужесточении наказания за несоблюдение этих мер», — допустил экономист.

Надоршин считает, что даже введение более жестких ограничений не должно принести серьезных потерь российской экономике. Он пояснил, что почти весь бизнес уже адаптировался к ведению деятельности в новых условиях, а многие из тех, по кому перемены били особенно сильно, уже и так закрылись.

Так что жертвы, конечно, будут, но не огромные. Кроме того, малый и средний бизнес играют довольно скромную роль в нашей экономике. Кризисы последних, еще доковидных, лет только уменьшили их долю Евгений Надоршин экс-советник министра экономического развития

«Есть определенные виды деятельности, которые чувствуют себя неплохо. Но они нередко связаны с весьма крупными бизнесами, оптимизирующими налоги, что скрашивает восприятие на уровне статистики. Так что, в целом, сохранение ограничений, их ужесточение, введение ковид-сертификатов не нанесет заметного урона. Даже если количественно жертв будет много, в денежном измерении потери окажутся заметно скромнее, чем в 2020 году», — сказал экономист.

«Рост замедляется быстро»

Тем не менее, Россия живет не в вакууме. Значительное влияние на ее экономику оказывает происходящее в других государствах, во многих из которых омикрон-штамм уже заразил значительную часть населения.

«Безусловно, никакого позитива текущая ситуация с коронавирусом в мире нам не несет. Чем активнее будет расти число заражений, тем сильнее начнут загружать систему здравоохранения, снова направляя туда дополнительные ресурсы. А это, в свою очередь, будет означать общее замедление темпов роста экономики. Особенно учитывая то, что в нынешней фазе ЦБ будут придерживаться сдержанного подхода, направленного на сворачивание мер поддержки, а не на стимулирование», — сказал Надоршин.

Это, по его словам, произойдет не только в России, но и во всем мире. Ввиду этого стоит ожидать умеренного замедления темпов роста мировой экономики, снижения цен на сырье, и, как результат, негатива для отечественных сырьевых секторов и отраслей, связанных с ними.

Уже в прошлом году из оперативной статистики было очень хорошо видно, что рост в России замедляется очень быстро. После резкого скачка во втором квартале, уже к четвертому он составил всего около трех процентов, несмотря на очень комфортную конъюнктуру Евгений Надоршин экс-советник министра экономического развития

«То есть, не очень хорошо у нас все было и без шоков. Скромный средний прогноз роста на этот год омикрон вполне способен уменьшить до околонулевых значений», — заключил экономист.