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Европа продлила антироссийские санкции

Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении России на полгода до 31 июля

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) продлили антироссийские экономические санкции на шесть месяцев, сообщается на сайте Совета ЕС.

Теперь формальным сроком окончания действия секторальных ограничений считается 31 июля 2022 года. Соответствующее решение было принято единогласно всеми членами ЕС 17 декабря.

Кроме того, глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что Россию будут ждать новые ограничения в случае военного вторжения на Украину. Чиновник охарактеризовал их как «серьезные последствия».

В середине декабря Европарламент принял резолюцию с призывом к властям стран-членов ЕС подготовиться к введению новых санкций в отношении России в случае агрессии против Украины.

Впервые санкции ЕС были введены в 2014 году, после начала военных действий на востоке Украины и событий в Крыму. Схожие ограничения ввели США, Канада, Австралия, Япония и некоторые другие страны.

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Платон Щукин
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