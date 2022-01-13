Россия потеряла полмиллиона молодых работников за год

За последний год, с сентября 2020-го по сентябрь 2021-го, число работников в возрасте 20-29 лет в России сократилось почти на полмиллиона человек (минус 460,5 тысячи). Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на которое ссылается РБК.

Общее число работников в стране за тот же период выросло на 1,84 миллиона человек — до 72,3 миллиона. Помимо потери молодых, меньше стало только работников в возрастной группе старше 70 лет. Однако там падение невелико — 24 тысячи человек.

Тенденция наблюдается с начала 2010-х годов, когда граждане, рожденные в период демографического бума 1980-х годов, начали переходить в другую возрастную категорию. Поскольку в 1990-х имела место демографическая яма, падение числа молодых работников было неизбежным.

В общей сложности в сентябре 2021 года работников до 30 лет в России было на 6 миллионов меньше, чем в августе 2010-го. За два последних года их количество сократилось на 1,4 миллиона человек.