На фестивале «Коачелла» впервые прозвучит русскоязычная музыка

На одном из крупнейших фестивалей «Коачелла» (Coachella) впервые прозвучит русскоязычная музыка. Лайн-ап был опубликован в Instagram-аккаунте мероприятия.

Там выступит белорусская группа «Молчат Дома». Кроме того, в списке артистов указаны Канье Уэст, Swedish House Mafia, Билли Айлиш, Гарри Стайлс, Фиби Бриджес, Doja Cat, Run the Jewels, Disclosure, Stromae и другие музыканты. Фестиваль состоится в апреле.

Как сообщает «Российская газета», в прошлом году на «Коачеллу» должна была поехать группа «Ленинград», однако в этот раз коллектив не пригласили. Вместо них первым русскоязычным коллективом в истории мероприятии станет «Молчат Дома».

«Для нас большая честь выступить на самом крупном американском фестивале и, тем более, стать первой русскоязычной группой, которая выйдет на сцену "Коачелла". Это волнительно для нас, и мы надеемся, что все пройдет более чем круто!» — заявили участники группы.

В 2020 и 2021 годах фестиваль «Коачелла» отменили из-за пандемии коронавируса. Мероприятие проводится уже 20 лет.