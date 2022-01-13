Важнейший компонент для производства электромобилей рекордно подорожал

Цена никеля — важнейшего компонента для производства электромобилей — достигла максимума за десять лет в ходе торгов в Лондоне в среду, 12 января. Рекордное подорожание произошло на фоне сокращения запасов металла в связи с ростом производства электромобилей. Об этом сообщает Financial Times.

Запасы металла на складах, отслеживаемых биржей, сокращаются уже 51 день подряд. В Китае запасы никеля на официальных складах находятся вблизи рекордно низкого уровня 4859 тонн. Никель, используемый в аккумуляторах для электромобилей, дорожал на 4 процента, а котировки поднимались до 22,745 тысячи долларов за тонну. Это максимум с начала августа 2011 года, когда цена составляла 22,505 тысячи долларов за тонну. При этом, судя по данным биржи металлов LME, за месяц металл вырос в цене на 12 процентов.

Еще одним фактором является рост спроса и цен на нержавеющий прокат в Китае (при производстве используется никель), а цены на нее растут в преддверии зимней Олимпиады 2022 года. Еще один фактор роста цен — опасения по поводу снижения поставок из Индонезии, крупнейшего в мире поставщика никеля. Страна собирается ввести налог на экспорт никелевой продукции в этом году. Аналитик BMO Capital Markets Колин Хэмилтон сообщил, что для того, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение запасов никеля в 2022 году, его поставки должны будут увеличиться на 200 тысяч тонн.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на никель может взлететь в 19 раз к 2040 году, если страны мира хотят в полной мере выполнить все цели Парижского соглашения по климату.