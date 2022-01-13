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Офицер военной академии под видом сотрудника ФСБ вымогал деньги и сел на 8 лет

Суд в Петербурге вынес приговор офицеру военной академии за вымогательство 1 млн рублей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор докторанту Военной академии связи имени Маршала Советского Союза Буденного подполковнику Максиму Куликову, признав его виновным в вымогательстве одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления.

Осужденному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также лишен воинского звания подполковник. Куликов должен выплатить потерпевшему 50 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что с августа по декабрь 2019 года офицер под видом сотрудника ФСБ требовал от бизнесмена ежемесячной выплаты ему 150 тысяч рублей, а всего одного миллиона рублей. В случае отказа Куликов угрожал потерпевшему уголовным делом и закрытием его компании.

В августе 2019 года бизнесмен отдал военному 260 тысяч рублей. При передаче 12 декабря 2019 года следующего транша в 600 тысяч рублей Куликов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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Любовь Ширижик
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