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Заведено дело в связи с исчезновением замглавы штаба воинской части на Урале

Военное следствие возбудило дело после пропажи в сентябре замглавы штаба части на Урале

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Начато расследование в связи с безвестным исчезновением подполковника Александра Вяткина, пропавшего в сентябре на Ставрополье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ).

Военные следователи Еланского гарнизона возбудили уголовное дело. По данным следствия, Вяткин, заместитель начальника штаба по связи воинской части 31612, расположенной в городе Елань Свердловской области, 16 сентября 2021 года не прибыл на службу без уважительной причины.

В ходе проверки было установлено, что с 26 по 28 сентября 2021 года он проживал в гостинице «Мираж» в станице Ессентукская Ставропольского края. До сих пор его местонахождение неизвестно. В ходе следствия пока не установлены обстоятельства, которые свидетельствовали бы о совершении в отношении подполковника противоправных действий, отметили в ГВСУ.

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Любовь Ширижик
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