Риск начала войны в регионе ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в настоящее время намного больше, чем когда-либо за последние 30 лет. Об этом заявил глава МИД Польши действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау, передает ТАСС.

По словам министра, затянувшиеся конфликты, военная конфронтация, радикализация, терроризм вместе с эрозией режима контроля за вооружениями, последствия пандемии COVID-19, значительные нарушения основных прав и свобод ведут к росту фрагментации и страхов в обществе. Он указал, что именно эти угрозы привели к тому, что риск войны стал самым высоким за три десятилетия.

Рау отметил, что инструментами для усилий ОБСЕ являются фундаментальные принципы устава ООН, Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия для Новой Европы.

Ранее в Польше заявили, что американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта. По словам польского колумниста Адама Смеха, если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежна.