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Глава МИД Польши заявил о самом высоком риске начала войны за последние 30 лет

Глава МИД Польши Рау: риск войны в регионе ОБСЕ больше, чем когда-либо за последние 30 лет

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Риск начала войны в регионе ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в настоящее время намного больше, чем когда-либо за последние 30 лет. Об этом заявил глава МИД Польши действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау, передает ТАСС.

По словам министра, затянувшиеся конфликты, военная конфронтация, радикализация, терроризм вместе с эрозией режима контроля за вооружениями, последствия пандемии COVID-19, значительные нарушения основных прав и свобод ведут к росту фрагментации и страхов в обществе. Он указал, что именно эти угрозы привели к тому, что риск войны стал самым высоким за три десятилетия.

Рау отметил, что инструментами для усилий ОБСЕ являются фундаментальные принципы устава ООН, Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия для Новой Европы.

Ранее в Польше заявили, что американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта. По словам польского колумниста Адама Смеха, если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежна.

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Виктория Кондратьева
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