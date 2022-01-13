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69-я параллель

В Норильске и на Таймыре завершилась полярная ночь

В Норильске и на Таймыре закончилась длившаяся больше 40 дней полярная ночь

Фото: страница «Таймыр Сердце Арктики» в Facebook

В Норильске и на Таймыре официально завершилась полярная ночь, которая длилась более 40 дней. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Полярная ночь на севере Красноярского края началась еще 30 ноября, а окончание наступило 13 января. В честь завершения длинной ночи в Таймырском краеведческом музее для дошкольников и учеников начальной школы проходят мероприятия «Праздник встречи солнца — Хэйро».

В рамках программы детям расскажут о празднике и о традициях встречи солнца. На мероприятии юные северяне поучаствуют в различных играх, где нужно будет продемонстрировать физическую выносливость, ловкость и сообразительность.

Полярная ночь в разных регионах России отличается по продолжительности. Так, в Мурманске она началась 2 декабря, а закончилась 11 января.

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Никита Абрамов
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