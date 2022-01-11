В Мурманске завершилась полярная ночь

В Мурманске завершилась продлившаяся более 40 дней полярная ночь. Об этом сообщает «Интерфакс».

Полярная ночь наступила в Мурманске еще 2 декабря. Первый световой день во вторник, 11 января, продлился менее часа. По данным Мурманского гидрометцентра, солнце взошло в 12:36 по московскому времени, а зашло — в 13:16.

Мурманчане будут встречать первый световой день в новом году на акции «Первый рассвет», которая проходит в городе с 2007 года. Желающие поприветствовать солнце собираются на сопке Солнечная горка, там они пьют чай и каждый год исполняют песню «Серенада Трубадура».

Продолжительность полярной ночи в разных регионах России отличается. В Норильске, например, она началась 30 ноября и продлится до 13 января.