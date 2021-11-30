В Норильске наступила полярная ночь

С 30 ноября в Норильске началась полярная ночь. Она продлится до 13 января 2022 года. Об этом рассказал кандидат технических наук, преподаватель одного из вузов Роман Мельников, его слова передает РИА Новости.

Несмотря на то что официальное окончание полярной ночи наступает 13 января, фактически солнце появится 25 числа, отметил преподаватель.

«Народ очень ждет окончания полярной ночи и появления солнца — все делятся друг с другом сообщениями, пересылают фотографии», — рассказал Мельников.

Он объяснил, что у многих жителей во время полярной ночи наблюдается пониженное настроение, некоторые люди временно переезжают в другие места, где есть солнце.

При этом, преподаватель подчеркнул, что во время продолжительной ночи в городе все равно светло, так как работают иллюминация, рекламные щиты и освещение на улицах.

В 2020 году полярная ночь в регионе наступила 2 декабря. В этот период солнце не поднимается выше линии горизонта. Природное явление затрагивает Мурманск, Норильск, Воркуту, Нарьян-Мар и Новый Уренгой.